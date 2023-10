Il rogo nel cuore della notte

Incendio alle baracche abusive di via Bronte a Palermo questa notte, nel quartiere di Borgo Nuovo. Indaga la polizia per riuscire a ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto la causa del rogo. E’ scattato l’allarme al centralino dei vigili del fuoco nel cuore della notte e solo grazie al loro tempestivo intervento si è evitato il peggio. Al momento indagini sotto strettissimo riserbo, si sta valutando se dietro possa esserci un raid doloso.

I danni

I danni fortunatamente sono stati abbastanza contenuti. Infatti in via Bronte insisterebbero diverse baracche abusive, una accanto all’altra. Le fiamme dunque rischiavano di creare un enorme incendio. Alla fine i pompieri sono riusciti ad evitare il propagarsi dell’incendio e il fuoco è stato contenuto a solo due baracche. All’interno un motociclo e vari rottami e altri materiali ferrosi e di scarto.

Le indagini

Sul posto con i pompieri la polizia di Stato ed al momento non si esclude alcuna pista. Quindi n’è il dolo, né tantomeno le cause accidentali. All’interno di queste baracche c’è molto materiale altamente infiammabile accatastato. Non è quindi escluso anche il rogo di natura accidentale, considerata la cattiva conservazione della roba al suo interno.

Evocato l’incendio del 2022

Situazione simile accade nell’estate del 2022 quando un incendio di vaste proporzioni interessò la zona di via Castellana e di diverse arterie stradali limitrofe. Le fiamme lambirono le case, costringendo diversi residenti ad evacuare le proprie abitazioni. L’aria si rese irrespirabile dalla coltre di fumo che si sollevò dai vari fronti del rogo. Dal cielo piovve cenere, fatto che ha costrinse gli abitanti della zona a proteggersi il volto con dei panni bagnati. Le fiamme si verificarono nelle vie Bronte, Gibellina, Erice, Misilmeri e in tutte le strade d’intersezione con via Castellana. Proprio qui una baracca, probabilmente usata come deposito, venne praticamente ridotta in cenere dalle fiamme.

