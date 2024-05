Intervenute diverse squadre, nube di fumo minaccia abitazioni

I vigili del fuoco stanno intervenendo in un incendio divampato nel piano cantinato di un terzo piano in via Cammarano, nel quartiere Cep, non lontano di viale Michelangelo, a Palermo. Sono intervenute diverse squadre perché una nube di fumo ha invaso le scale e minacciano le abitazioni.

Gli appartamenti sono stati evacuati. Il rogo è partito dai contatori dell’energia elettrica. Non appena sarà spento l’incendio sono già pronti i tecnici dell’Enel e gli agenti della polizia per verificare cosa lo abbia provocato le fiamme.

Il dramma in via Michele Cipolla, disabile di 57 anni muore

Nei giorni scorsi un uomo di 57 anni è morto in un incendio divampato in un palazzo in via Michele Cipolla. Le fiamme hanno distrutto l’appartamento al sesto piano. L’edificio è stato evacuato e i vigili del fuoco hanno impiegato ore per spegnere le fiamme. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.

Nell’incendio in via Michele Cipolla a Palermo i vigili del fuoco hanno salvato la madre di 87 anni dell’uomo di 57 anni morto nel rogo. L’uomo era disabile e tetraplegico. La donna si trovava nella stanza vicino alla porta di ingresso che è stata aperta dai pompieri. Per il figlio non c’è stato nulla fare. Non è escluso che il rogo sia stato provocato dal figlio che ha cercato così la morte. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri che indagano e il magistrato di turno.

Incendio in un appartamento di viale del Fante

Potrebbe essere stato un cortocircuito a scatenare le fiamme all’interno di un appartamento al terzo piano del civico 56 di viale del Fante a Palermo qualche giorno fa. Secondo quanto raccontato da alcuni residenti dello stabile, il rogo sarebbe scoppiato intorno alle 13.45.

Ad accorgersi del fumo nero proveniente dalla veranda della casa sono stati alcuni vicini, i quali hanno allertato la proprietaria e i mezzi di soccorso. “Ho sentito le urla – racconta un vicino di casa -. Poi mi sono accorto della puzza di bruciato. Dopo che ci siamo resi conto della situazione, abbiamo subito allertato i vigili del fuoco”. Sul posto sono giunti due camion e una autobotte dei vigili del fuoco. Il personale del 115 ha così domato le fiamme nel giro di pochi minuti.

