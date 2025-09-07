Un incendio divampato a Capaci (Palermo) in via Padre Puglisi ad angolo con in via Papa Giovanni Paolo II ha danneggiato tre auto parcheggiate, la ringhiera, la tettoia d0’ingresso e i citofoni di uno dei condomini.

Danneggiati della fiamme anche i contatori di Enel e del Gas che si trovano su strada. La Fiat 500 completamente distrutta è di Rosario Giuseppe Giambona, 46 anni, direttore amministrativo dell’istituto scolastico Pio La Torre di 46 anni, un’altra vettura danneggiata dalle fiamme è della sorella di 55 anni.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza le utenze e i carabinieri che indagano per accertare le cause dell’incendio.