Un incendio ha danneggiato un camion con una gru di una ditta che si occupa dei servizi ambientali a Bagheria (Pa). I vigili del fuoco sono intervenuti in via Capitano Luigi Giorgi.

Sul posto i vigili del fuoco

Il mezzo era parcheggiato nei pressi della guardia medica. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri che indagano. Il grosso camion era parcheggiato dentro un’area recintata. Non si esclude la matrice dolosa dell’incendio che ha lambito anche alcune abitazioni.

Incendi nei cassonetti per petardi

Nella notte i vigili del fuoco sono stati impegnati anche a spegnere diversi roghi di rifiuti appiccati da balordi che hanno lanciato contro i cassonetti i petardi. Decine gli interventi nella notte che hanno evitato danni alle auto parcheggiate nei pressi dei contenitori ecologici.

Scoppia un incendio in un’azienda di gestione rifiuti ospedalieri

Ieri notte di fuoco a Carini presso la sede di una azienda cattiva nel campo della gestione dei rifiuti ospedalieri, nella zona industriale del comune in provincia di Palermo. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri dopo che nel corso della notte hanno lavorato per ore i vigili del fuoco per domare le fiamme.

L’incendio presso l’azienda Ecofarma

Un incendio è divampato nella notte nell’azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti ospedalieri a Carini. Le fiamme sono partite dal camino dell’inceneritore della Ecofarma, in via Dominici. Son intervenuti in massa i vigili del fuoco con sei squadre e hanno impiegato circa tre ore per spegnere l’incendio.

Indagano i Carabinieri di Carini

E’ intervenuto anche il nucleo Nbcr per verificare e controllare la qualità dell’aria nella zona. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Carini per accertare le cause del rogo.

La nota dell’azienda “La causa è il surriscaldamento di un cavo”

Sull’incendio che si è verificato alle 22.30 di ieri sera, alla Ecofarma di Carini, la società precisa che “la causa scatenante è stata il surriscaldamento del cavo della linea calda, che ha creato un corto circuito innescando appunto un principio di incendio alla base del camino, che sale sulla piattaforma di controllo posta a circa 10 mt. di altezza”.

