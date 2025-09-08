Un incendio è divampato in un magazzino di un falegname nella zona di via Castellana a Palermo. Le fiamme hanno sprigionato tanto fumo dal magazzino andato a fuoco per cause in corso di accertamento.

Al piano di sopra della bottega una donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 perché ha respirato il fumo prodotto dal rogo. Grazie all’intervento dei sanitari le condizioni della donna sono subito migliorate.

Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio ed eseguito la bonifica per evitare che qualche focolaio potesse fare divampare le fiamme.

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio.