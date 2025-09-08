E’ il messaggio della moglie Antonella del giovane di 33 anni Sergio B. che lotta in ospedale per non morire dopo l’incidente a Torretta.
“Grazie a tutti coloro che state pregando, chiamando commentando mandarmi messaggi grazie mille a tutti di vero cuore dovete scusami ma non riesco a rispondere a tutti non riesco avvolte nemmeno a parlare – aggiunge la moglie – vi dico solo di continuare a pregare x mio marito e grazie ancora a tutti e scusate se non rispondo ma per adesso non sono in me”.
Il giovane a bordo dello scooter si è scontrato contro una mucca. L’animale, fuggito dal recinto di un’azienda zootecnica della zona, vagava sulla carreggiata.
L’impatto è stato violento la mucca è morta sul colpo, mentre il giovane è stato sbalzato a terra, riportando ferite gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, si trova ora ricoverato in prognosi riservata .
Nel frattempo, i Carabinieri della Compagnia di Carini hanno avviato le indagini per fare luce sulla dinamica e accertare eventuali responsabilità da parte dell’allevatore, verificando se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza per custodire il bestiame.
