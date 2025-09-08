Il giovane in gravi condizioni in ospedale dopo l'incidente con una mucca

“Cosa sei tu per me? Tutto lo sai. Cosa sono senza di te? Niente Devi riprenderti io sono qui fuori non puoi arrenderti non devi tu sei un leone e lo sai dai amore mio riprenditi che già io sto impazzendo ti amo amore mio ti amo da impazzire ti aspetto”.

E’ il messaggio della moglie Antonella del giovane di 33 anni Sergio B. che lotta in ospedale per non morire dopo l’incidente a Torretta.

“Grazie a tutti coloro che state pregando, chiamando commentando mandarmi messaggi grazie mille a tutti di vero cuore dovete scusami ma non riesco a rispondere a tutti non riesco avvolte nemmeno a parlare – aggiunge la moglie – vi dico solo di continuare a pregare x mio marito e grazie ancora a tutti e scusate se non rispondo ma per adesso non sono in me”.

Il giovane a bordo dello scooter si è scontrato contro una mucca. L’animale, fuggito dal recinto di un’azienda zootecnica della zona, vagava sulla carreggiata.

L’impatto è stato violento la mucca è morta sul colpo, mentre il giovane è stato sbalzato a terra, riportando ferite gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, si trova ora ricoverato in prognosi riservata .

Nel frattempo, i Carabinieri della Compagnia di Carini hanno avviato le indagini per fare luce sulla dinamica e accertare eventuali responsabilità da parte dell’allevatore, verificando se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza per custodire il bestiame.