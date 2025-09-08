Allo Stand Florio, Paride Benassai e Mario Incudine INSIEME venerdì 12 settembre alle 21,30 salutano “Summer Edition 2025”. La kermesse, promossa ed organizzata dallo Stand Florio che dal 19 giugno ha animato le notti palermitane di concerti, comedy e cinema “alternativo” sulla costa sud occidentale del capoluogo dell’Isola, conclude con le suggestioni in musica e parole all’insegna della sicilianità poetica ed ironica di due personalità di spicco del panorama artistico nazionale. Ma non solo. Si ricordano le collaborazioni dell’ennese Incudine con artisti del calibro di Moni Ovadia e del palermitano Benassai, il primo attore siciliano a conquistare Hollywood. INSIEME, sul palco dello Stand Florio, accompagnati dalla fisarmonica di Antonio Vasta e dalle percussioni e basso di Pino Ricosta, daranno vita ad uno spettacolo straordinario che nasce dalla semplice e autentica voglia di condivisione dei due protagonisti, un appassionato incontro artistico fra due rappresentanti della scena musicale e teatrale siciliana. Una bella occasione di scambi, d’interazioni e rivisitazioni, un gioco spettacolare che pesca nel vasto repertorio dei due protagonisti, che proveranno ad entrare reciprocamente gli uni nelle corde dell’altro, dando così spazio a momenti di liberatoria improvvisazione, complici le innumerevoli opportunità offerte dalle parole e dalla musica che i protagonisti mescolano sulla scena.Forse lo si può definire “un teatro in forma di concerto” o, se preferite, “un concerto in forma di teatro “.





Mario Incudine rivisita sulla scena le canzoni e i brani che hanno attraversato, in quasi 50 anni di carriera, gli spettacoli teatrali di Paride Benassai, una sorta di ricapitolazione suggestiva e vertiginosa dei brani musicali e dei testi teatrali ai quali, i due, rimangono più intimamente legati. Alla fine, lo spettatore avrà l’impressione di aver assistito alla ricomposizione di un puzzle, il cui soggetto non è più noto: ogni tessera è una scaglia di verità, il frammento di una storia che non si finisce mai di raccontare.

Aperto dal martedì alla domenica, dalle 19, 00 in poi, lo Stand Florio, piccolo gioiello Liberty restituito al suo splendore, è oggi uno dei luoghi che più di altri coniuga bellezza e armonia con intrattenimento di qualità insieme ad una cucina che interpreta con stile ed eleganza, la migliore tradizione gastronomica siciliana con un occhio attento alla stagionalità delle materie prime con la guida dello chef Giuseppe Cusimano.

Il biglietto dello spettacolo, al costo di 15 euro, è acquistabile sul sito https://www.standflorio.it/calendario-appuntamenti/ , sezione appuntamenti Calendario Eventi Stand Florio oppure sarà possibile farlo direttamente in biglietteria dello Stand Florio (via Messina Marine, 40 ), la sera dello spettacolo. Info al 351 5702022 o inviare email a eventi@standflorio.it

Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:30

Artista: Stand Florio

Prezzo: 15.00

