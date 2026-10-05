Un incendio di probabile origine dolosa è divampato la scorsa notte all’interno di un’abitazione disabitata a Palermo. Le fiamme sono state appiccate in un edificio situato tra via Giordano e via Colomba, a breve distanza dal Policlinico universitario.

L’intervento dei vigili del fuoco

L’allarme è scattato intorno alle 3:00, mobilitando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, evitando che il rogo potesse propagarsi agli edifici vicini.

Le indagini della polizia e i rilievi tecnici

Sull’episodio sono in corso le indagini della polizia. Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti necessari per individuare il punto di innesco e raccogliere elementi utili a chiarire la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.