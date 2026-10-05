Tipo segnalazione: Degrado

Erba alta e vegetazione incolta in diverse zone del territorio comunale. È questa la situazione segnalata da alcuni cittadini a Gabriele Di Pietro, che ha deciso di portare la questione all’attenzione degli uffici comunali.

«In questi giorni ho ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini riguardo alla presenza di erba alta e vegetazione incolta in varie zone di Floridia, con particolare riferimento a Via Ugo La Malfa e Via Leonardo Da Vinci», spiega Di Pietro.





A seguito delle segnalazioni ricevute, Di Pietro ha trasmesso agli uffici comunali una richiesta di scerbatura e pulizia delle aree interessate.

«Ho pertanto segnalato la situazione agli uffici comunali, affinché le aree interessate possano essere prese in carico e venga programmato un intervento», aggiunge.

La richiesta riguarda le due vie indicate, ma anche, più in generale, le diverse zone del territorio comunale dove si registra la presenza di vegetazione incolta.

«Confido nella collaborazione dell’Amministrazione affinché gli interventi possano essere programmati e realizzati nel più breve tempo possibile, nell’interesse dei cittadini e della cura del territorio», conclude Di Pietro.

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