Giovedì 8 ottobre alle ore 17:00, a Palermo, presso la sede di Fondazione Sicilia in Villa Zito di via Libertà n. 52, si discuterà sul caso di cronaca più scabroso degli ultimi anni, una vicenda amarissima, “lo stupro di gruppo dell’estate 2023 a Palermo”.

Sul caso mediatico e giudiziario interverranno Eugenia Nicolosi, autrice del libro “La ragazza di Palermo” e giornalista, Giovanni Fiandaca, Professore emerito di Diritto penale dell’Università degli Studi di Palermo, Mario Conte, Presidente della Sezione penale del Tribunale di Termini Imerese, Gabriella Tutone, avvocato e componente del Pool antiviolenza e per la legalità, Andrea Giostra, psicologo clinico, criminologo e componente del Pool antiviolenza e per la legalità.

Modera il dibattito Angela Fundarò, Presidente dell’Inner Wheel Palermo Normanna e del Pool antiviolenza e per la legalità.





Luogo: Villa Zito, Via della Libertà 52 – 90144 Palermo, 52, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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