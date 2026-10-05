Il Consorzio di cooperative sociali Sisifo nel 2025 ha fatto grandi numeri. Il valore della produzione è stato di 42,9 milioni di euro, in crescita del 15,3% rispetto ai 37,2 milioni del 2024 e di quasi dodici milioni rispetto ai 31 del 2023. Nel 2026 l’obiettivo è “crescere ancora”, come ha spiegato ai soci l’Amministratore delegato Rosario Alescio che già prepara nuovi progetti e attività future in cui il Consorzio intende diversificare. Sisifo, dai numeri e anche dalla presenza di 15 cooperative e con partecipazioni in Villa San Francesco a Catania e Società servizi Riabilitativi a Messina è, ad oggi, la più grande realtà socio-sanitaria in Sicilia.





“L’assistenza domiciliare integrata ha inciso per 31 milioni di euro con 24.111 utenti e “oltre un milione di prestazioni – aggiunge Alescio – Le cure palliative hanno raggiunto nel 2025 1.929 persone. Dietro questo servizio operano ogni giorno circa 1.260 professionisti con un’età media di 35 anni – fisioterapisti, infermieri, operatori socio sanitari, logopedisti, psicologi e medici, che entrano nelle case con con la competenza di un reparto e la discrezione di chi sa essere ospite”. Il consorzio è ormai radicato in tutte le nove provincie siciliane infatti l’ultima realtà, Enna, ha finalmente acquisito l’accreditamento. “Le cure a domicilio arrivano nelle aree urbane come nell’entroterra – conclude l’Ad – dove arrivare è più difficile e per questo più necessario”.

Nel 2026 è partito un percorso di investimento sull’innovazione: la formazione del personale sulla telemedicina e sul telemonitoraggio, la diffusione del progetto innovativo sullo scompenso cardiaco. Infine, l’obiettivo di Sisifo è supportare il sistema sanitario pubblico portando le cure direttamente a casa del paziente o all’interno di strutture dedicate, unendo l’efficienza clinica all’approccio umano tipico della cooperazione sociale.



Luogo: sicilia, SICILIA

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