Contrasti di natura familiare sarebbero all’origine della morte di un 44enne, trovato senza vita a Floridia nel novembre dello scorso anno. Per quel decesso i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un 32enne, parente della vittima e con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, accusato di omicidio preterintenzionale. L’ordinanza di misura cautelare è stata emessa dal Tribunale di Siracusa e l’uomo è stato condotto nel carcere di Cavadonna.

L’aggressione

Secondo la ricostruzione dell’Arma, il 14 novembre del 2025 il 44enne sarebbe stato vittima di una violenta aggressione, con schiaffi e pugni al volto e calci in diverse parti del corpo. Le gravi lesioni riportate ne avrebbero causato la morte due giorni dopo.

Le indagini

Il caso nasce dal ritrovamento del cadavere all’interno di un esercizio commerciale in disuso. Allora le cause del decesso non erano chiare e fu disposta l’autopsia. Da lì l’indagine della Sezione Operativa, coordinata dalla Procura, costruita per tasselli: le testimonianze di parenti e amici della vittima, il sopralluogo, gli esiti dell’esame autoptico, le immagini della videosorveglianza della zona e una complessa attività di intercettazione.