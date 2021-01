Notte di Capodanno con il terrore per l’intero quartiere palermitano di Ballarò a causa di un incendio scoppiato in una abitazione di via Porta di Castro. La chiamata ai Vigili del fuoco è arrivata quasi durante il conto alla rovescia per il saluto al nuovo anno ed è di quelle che fa tremare i polsi. “Aiuto, siamo intrappolati nella nostra casa in fiamme”.

Il fuoco si è sviluppato in una abitazione occupata da una famiglia, padre, madre e figlio, che stavano preparandosi a festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. Le fiamme si sono propagate così velocemente che gl stessi occupanti della casa non sono riusciti a contrastarle e si sono rifugiati in balcone chiamando i vigili del fuoco terrorizzati

In via Porta di Castro è stato subito chiaro a molti residenti cosa stesse accadendo e anche alcuni vicini di casa hanno chiamatoimmediatamente i Vigili del fuoco mentre altri hanno cercato di aiutare a sgomberare la palazzina. Il panco si è diffuso velocemente ma i Vigili del fuoco sono arrivati altrettanto velocemente grazie anche al fatto che la Caserma dei Pompieri si trova poco distante dal luogo dell’incendio e le strade erano del tutto sgombere per il coprifuoco

Le fiamme sono state spente velocemente e la famiglia tratta in salvo ma purtroppo vittima delle fiamme è rimasto il cane. I danni sono ingenti anche perchè sono andatidistrutti gli oggetti usati che l’uomo vende nei mercatini e che erano conservati al piano terra. I tre hanno raccontato di aver sentito un forte botto e poi le fiamme che hanno distrutto quasi tutto.

La sequenza fa pensare ad un drammatico corto circuito ma non è escluso che il tutto possa avere avuto origine, invece, da un petardo lanciato finito all’interno del portone e, nel caso, se il gesto sia stato accidentale o intenzionale. Sono in corsoindaginitecniche per accertare le cause del rogo ed eventuali responsabilità nell’accaduto