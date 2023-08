Tempestivo intervento dei vigili del fuoco

Allarme questa notte scattato in piazza Indipendenza a Palermo per un principio d’incendio avvenuto alla nota focacceria di Nono ‘u ballerino. Fortunatamente ci si è accorti subito del fumo e l’intervento immediato dei vigili del fuoco è servito a contenere i danni che potevano essere devastanti. Ancora in via di accertamento i motivi che hanno scatenato questa fumata che aveva fatto preoccupare.

La paura per le bombole

E’ stato lo stesso Nino Buffa, in arte per l’appunto ‘u ballerino, che ha aperto la saracinesca dell’attività e permesso le operazioni di spegnimento ai pompieri. L’sos era scattato intorno alle 2,30, quando qualcuno segnalava la fuoriuscita di fumo dal locale. Sono stati attimi di grande panico anche perché all’interno erano custodite alcune bombole. I vigili del fuoco hanno infatti preliminarmente raffreddato queste bombole per evitare una potenziale deflagrazione.

Un punto di riferimento

Il locale di piazza Indipendenza è una sorta di punto di riferimento per tutti i palermitani, e anche per i turisti, amanti dello street food. Nino ‘u ballerino è amato non solo per la sua simpatia e bravura ma anche per l’utilizzo di prodotti semplici a chilometro. Una caratteristica che contraddistingue il punto vendita che ha un paio di anni ha aperto i battenti. Anche se Nino ha anche un altro storico locale che gestisce da più di 30 anni.

Un’arte tramandata

Nino ‘u ballerino è un focaccere da quattro generazioni, diventato famoso in tutto il mondo grazie al suo panino con la milza. Ma anche e soprattutto ai suoi movimenti durante la “conzatura”, cioè la preparazione del panino. Una preparazione che avviene rigorosamente eseguita davanti al cliente. Queste ‘annacature’, ovvero movimenti, effettuate a suon di musica, gli hanno fatto meritare il soprannome di ‘Ballerino’. Antonino Buffa,53 anni, fa panini con la milza da quando ne aveva solo 4 anni, una tradizione di famiglia che è iniziata nel lontano 1802, grazie al suo bisnonno. La sua velocità di ‘conzatura’ del panino è diventata proverbiale, in circa 10 secondi riesce a prepararne uno ‘maritato’.

Like this: Like Loading...