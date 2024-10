E’ stato spento solo a tarda notte il rogo del capannone della ditta di ortofrutta Manderino arl di Misilmeri (Palermo). Le fiamme hanno danneggiato una intera struttura e distrutto centinaia di cassette in plastica. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore prima di riuscire a spegnere le fiamme e bonificare la zona.

Indagini dei Carabinieri in corso

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Non si esclude la pista dolosa del rogo.

Cani del vicino rifugio salvi

Di fronte all'azienda c'è un rifugio per cani. I volontari sono intervenuti per accertare che gli animali che si trovano nella struttura stessero bene. Alla fine dell'intervento è stato verificato che non ci sono animali feriti.









Incendio in un capannone di un’azienda di ortofrutta

L’incendio è divampato in un capannone di un’azienda lungo lo scorrimento veloce Palermo Agrigento nella zona di Villa Fabiana tra Villabate e Misilmeri. Le fiamme, ben visibili dalla strada, hanno creato apprensione nella zona. Le fiamme hanno avvolto gran parte dell’azienda. Sono intervenuti i vigili del fuoco con numerose squadre e i carabinieri della compagnia di Misilmeri. Sono andate in fiamme diverse cassette di plastica e il capannone.

Gli incendi delle ultime ore

Nelle ultime ore si sono registrati diversi altri incendi Un faro alogeno ne ha provocato uno al Comune di Termini Imerese ma nonostante la paura la cosa si è risolta in modo abbastanza rapido. Panico, invece, la scorsa settimana nel centro di Palermo dove si sono concluse solo a tarda notte le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato in un appartamento in via Alessi. Le fiamme partite da una caldaia hanno provocato un fumo intenso che ha invaso il vano scala dell’edificio e gli appartamenti limitrofi e quelli soprastanti inducendo i vigili del fuoco a evacuare diversi appartamenti facendo scendere gli abitanti attraverso lo loro autoscala.