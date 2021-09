Il rogo è partito da via Bonanno

Un incendio è divampato nella zona di Montepellegrino a Palermo. Il rogo è partito da via Bonanno. Sta intervenendo un canadair per cercare di contenere le fiamme. Sono impegnate anche squadre via terra della forestale e dei vigili del fuoco per cercare di proteggere le abitazioni e le attività che insistono in zona.

Un’area sempre a rischio

Quella di Montepellegrino è un’area perennemente a rischio incendio, spesso vittima di raid criminali da parte di piromani. Come accaduto il 9 agosto scorso quando un rogo fu appiccato di notte a Montepellegrino. L’intervento provvidenziale dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione. L’incendio in quell’occasione fu spento mettendo evitando un disastro come quello degli anni scorsi, quando la montagna venne trasformata in una parete nera di carbone. Nelle scorse settimane di gran caldo, specie nello scorso mese di agosto, i controlli in zona sono aumentati e i mezzi furono dislocati in modo tale da cercare di proteggere i luoghi presi di mira dagli incendiari.

A maggio il rogo causato dai fumogeni

A maggio scorso vi fu un altro incendio sempre in zona Montepellegrino. In quell’occasione i forestali nel corso dello spegnimento trovarono dei fumogeni che avrebbero provocato l’incendio nel costone roccioso. Secondo una prima ricostruzione alcuni tifosi salirono nel monte che sovrasta lo stadio per vedere la partita del Palermo contro l’Avellino. Durante la partita furono accesi i fumogeni che avrebbero fatto divampare il rogo. In quell’occasione furono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco per tutta la notte.

Altro incendio nel palermitano

Questa notte si è verificato un altro incendio sempre nel palermitano, questa volta però in territorio di Montelepre. A fuoco cumuli di rifiuti in località Finazzo. Qualcuno ha appiccato le fiamme probabilmente con l’intenzione di disfarsi in questo modo di una micro discarica a cielo aperto. Ad intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico e la forestale che hanno spento le fiamme in pochi minuti e messo l’intera area in sicurezza.