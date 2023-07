Il rogo alle spalle di un santuario

Devastante incendio in un’ampia area adibita a pascolo a Camporeale, nel Palermitano, dove è andata a fuoco una tettoia dove erano ricoverate svariate decine di pecore. Il rogo, a causa anche del vento che soffiava, per tutta la notte è imperversato mettendo a serio rischio la mandria. E’ successo nella zona collinare che sovrasta il paese alle spalle del santuario della Madonna dei peccatori.

I soccorsi

Per tutta la notte hanno lavorato i vigili del fuoco per domare il rogo. Anche per evitare che le fiamme potessero uccidere gli animali. Sull’episodio indagano i carabinieri. Ancora sono in corso le ultime operazioni per la messa in sicurezza ma complessivamente l’incendio è sotto controllo. Si sta provando a capire le cause che hanno scatenato l’incendio, indagano i carabinieri.

Altro incendio nel Palermitano questa notte

Questa notte sempre in provincia di Palermo si è verificato un altro maxi incendio. Ha coinvolto l’isola ecologica di Altavilla Milicia nella zona del cimitero. Le fiamme hanno danneggiato i mezzi e autocompattatori che si trovavano all’interno del capannone. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per spegnere le fiamme e circoscrivere il rogo che ha messo in ginocchio la struttura. Le indagini sono condotte dai carabinieri. L’incendio è divampato di notte e i mezzi coinvolti erano al chiuso. Tra le ipotesi la più probabile sembra quella dell’intimidazione. Saranno i tecnici dei vigili del fuoco, una volta spento l’incendio, a stabilire le cause e cercare eventuali tracce di innesco.

Le fiamme avvolgono la Sicilia da due giorni

Con l’inizio del caldo afoso sono cominciati gli incendi anche alla vegetazione in tutta la Sicilia. Appena due giorni fa forestale e vigili del fuoco sono stati impegnati in quindici incendi nell’Isola. Due di questi sono divampati in provincia di Palermo, a Misilmeri in contrada Frattina e a Belmonte Mezzagno in contrada Finocchiara. In provincia di Catania le squadre antincendio sono intervenute a Caltagirone in contrada le Sfere, a Ramacca in contrada Torricella, e a San Michele Ganzaria in contrada Pietralunga. Ad Agrigento in contrada Sant’Anna. Due interventi nel trapanese ad Alcamo a Calatubo e a Erice in contrada Torrebianca. Un incendio nel Ragusano ad Acate in contrada Caruso e a Siracusa a Cozzo Pantano. In alcuni di questi incendi intervenuti i mezzi aerei.

