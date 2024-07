Un incendio è divampato questa mattina attorno alle cinque in un’azienda che si occupa del trattamento di rifiuti in contrada Canne Masche a Termini Imerese. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e il nucleo Nbcr per controllare l’inquinamento dell’aria attorno all’azienda. Sono stati bruciati diversi quintali di rifiuti molti di materiale plastico e gomma. L’aria andata in fumo è di circa 30 metri cubi. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri che insieme ai tecnici dei pompieri dovranno stabilire le cause dell’incendio.

Incendio all’Ismett dopo un guasto all’impianto di aria condizionata

Ieri intervento dei vigili del fuoco all’ospedale Ismett di Palermo. Un guasto elettrico all’impianto di aria condizionata e dei frigoriferi ha provocato del fumo che si è sprigionato nella in un cavedio della struttura senza interessare i reparti dove sono ricoverati i pazienti. La linea è stata isolata dagli elettricisti dell’azienda sanitaria. Sta intervenendo una ditta specializzata per riparare il guasto che ha messo fuori uso l’impianto di trattamento dell’aria. Guasto provocato ad alcuni conduttori ad alto amperaggio che si trovano al terzo piano dell’ospedale.

L’incendio alla Decò di Villabate

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato in supermercato della catena “Decò” in corso Vittorio Emanuele a Villabate (Palermo). Le fiamme, secondo i tecnici dei pompieri sarebbe state innescate da un corto circuito, hanno provocato danni per le alte temperature e i fumi provocati dalla combustione. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Villabate.

L’incendio in via Orsa Maggiore

Un incendio è divampato in un palazzo in via dell’Orsa Maggiore a Palermo. Le fiamme hanno avvolto un’abitazione al quarto piano. Sono dovute intervenire diverse squadre dei vigili del fuoco. Tra le stanze dove viveva un anziano i vigili del fuoco hanno trovato accumulati abiti, oggetti di tutti i tipi, tessuti e carta. Per questo spegnere le fiamme è stato molto complicato. Sono stati attivati gli agenti della polizia municipale per assistere il pensionato che a quanto pare vive da solo.