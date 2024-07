E’ stato ritrovato dai carabinieri il laptop rubato nella notte fra giovedì e venerdì presso l’Ismett di Palermo, dove erano memorizzati i dati di una ricerca medica di alcuni anni, utili per la lotta contro il cancro. Il laptop, che era stato sottratto da un senza fissa dimora, è stato subito riconsegnato all’Istituto.

Il plauso della direzione dell’Ismett

“Il comandante della stazione Oreto maresciallo capo Bellomonte ed i suoi uomini – si legge in una nota della direzione sanitaria dell’Ismett -, sensibilizzati dalla rilevanza scientifica dei dati contenuti in questo laptop, hanno messo in campo tutte le risorse disponibili e dimostrando ancora una volta grande tempestività nella azione associata a grande professionalità, dopo aver visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’Istituto, sono risaliti all’autore del colpo e quindi al recupero della refurtiva. Nessun dato è stato violato e che l’Istituto tiene al sicuro tutti i dati dei pazienti, sia quelli clinici che quelli di ricerca. Ismett applica, infatti, tutte le regole privacy in modo accurato e stringente”. “Il nostro grazie più sentito all’Arma dei Carabinieri – conclude la nota – che rimane il baluardo più valido per frenare questa dirompente ed infrenabile micro-criminalità diffusa nel nostro territorio per il loro tempestivo intervento”.

Il furto all’ospedale dei bambini

Furto al pronto soccorso dell’ospedale dei Bambini. Il ladro ha portato via da una delle sale un computer dove c’erano dati sensibili dei pazienti. La direzione sanitaria ha presentato denuncia. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia Piazza Verdi.

Furto nella sede dell’associazione le Ali, rubate strumentazioni

Furto nella sede dell’organizzazione per la protezione civile le Ali di Palermo. I ladri sono entrati nel bene confiscato e affidato all’associazione e hanno portato via un gruppo elettrogeno e una motosega della protezione civile in comodato d’uso ai volontari impegnati in tante attività comprese anche quello dello spegnimento degli incendi e al contrasto alla povertà con l’assistenza a uomini e donne senza fissa dimora.

Furto notturno di strumenti essenziali

I ladri sono entrati nel centro e la scorsa notte hanno portato via strumenti utilissimi in caso di emergenza. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Furto con spaccata al market Asia-Africa di via Roma

Furto con spaccata in un negozio di via Roma a Palermo. I ladri sono entrati la scorsa notte nel market Asia-Africa che si trova all’altezza di via Ammiraglio Gravina, al civico 426. Pochi metri più in là c’è un bar che era stato derubato pochi giorni fa. Con una grossa pietra hanno spaccato la porta d’ingresso, entrare e rubare diverse bottiglie di superalcolici e i soldi lasciati in cassa dal commerciante. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno eseguito i primi rilievi e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso il responsabile dell’ennesimo furto con spaccata o il percorso fatto, forse a bordo di uno scooter, durante la fuga.