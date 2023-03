Un incendio ha danneggiato un noto ristorante della borgata marinara palermitana di Mondello. Le fiamme sono scoppiate nel ristorante in ristrutturazione i Sapori di Mare che sorge proprio a Mondello. Sono intervenute le squadre dei vigili de fuoco per evitare il peggio e cercare di contenere i danni.

Ancora da accertare le cause del rogo

Stanno, adesso, intervenendo gli uomini del nucleo investigativo dei pompieri che avranno il compito di accertare le cause del rogo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo.

Le fiamme divampate nella notte

Le fiamme sono divampate di notte. A segnalare l’incendio sono stati i residenti della zona che hanno chiamato la sala operativa dei vigili del fuoco attraverso il numero unico di emergenza 112.

I precedenti incendi nella zona del divertimento

Appena qualche giorno fa un altro incendio era divampato in via Maqueda a Palermo. La strada era stata ostruita dal fumo proveniente, anche in questo caso da un ristorante.

Ad andare in fiamme la trattoria al Capolinea in via Trabia che si trova nei pressi dell’isola pedonale. Le fiamme sono partite dal locale e il fumo ha invaso l’intera strada. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio anche se dall’esercizio commerciale ha continuato ad uscire fumo a lungo creando allarme nei passanti.

Anche in questo caso, avvenuto il 21 marzo, le cause del rogo devono essere accertate. Le indagini tecniche sono state avviate dallo speciale nucleo dei Vigili del Fuoco.

Altro tipo di precedente in provincia

una settima fa, invece, un altro incendio aveva creato paura in una casa di riposo in provincia. in quel caso un incendio è divampato nella casa di riposo Stella Maris a Trabia in via Luigi Pirandello. Sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco che insieme al personale della struttura e ai sanitari del 118 hanno messo in salvo gli anziani che si trovano nella struttura. Complessivamente tra personale e ospiti 10 persone. Due di loro sono rimaste intossicate.