L'inchiesta

Il gup di Palermo ha rinviato a giudizio con l’accusa di corruzione l’ex governatore siciliano Rosario Crocetta. Il procedimento nasce dall’inchiesta sull’armatore trapanese Morace.

Il giudice si è dichiarato incompetente per territorio per tutti gli altri imputati. Si sposta quindi a Trapani il processo sullo scandalo “Ustica Lines”. Nel capoluogo resta la posizione di un solo imputato rinviato a giudizio per corruzione: quello dell’ex Governatore.