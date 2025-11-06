L’inchiesta è tutt’altro che chiusa. Ci sono tanti aspetti su cui si sta cercando di fare e tanti omissis nelle carte della procura. Oltre agli appalti della sanità, della agricoltura e della protezione civile c’è un capitolo che riguarda il Ponte sullo Stretto nell’inchiesta sull’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro.

Si tratta di una parte dell’inchiesta piena di omissis dedicato agli interessi suscitati dall’opera. Una questione ancora tutta da chiarire.

Certo al centro dell’indagine che sta scuotendo i palazzi della politica non solo siciliana, ma nazionale c’è la sanità. I vertici delle aziende sanitarie oggetto di spartizione meticolosa.

Le nomine sulla sanità

“Noi abbiamo Enna, Palermo e Siracusa”: diceva Cuffaro, non sapendo di essere intercettato dalla Procura di Palermo. Parole che, secondo i pm che ieri hanno chiesto l’arresto dell’ex governatore e di altre 17 persone, dimostrano “l’influenza e l’ingerenza nella gestione strategica dei posti di maggiore responsabilità nel mondo della sanità regionale”.

I magistrati, nella richiesta di misura cautelare sottolineano che le ragioni di tanto interesse “sono di immediata intuizione e vanno ravvisate nell’enorme quantità di risorse economiche, e non solo, che circolano in questo settore, sulla cui regolamentazione, gestione e normazione, peraltro, la competenza è regionale”. Il progetto dell’ex governatore era secondo le indagini di accaparrarsi un terzo delle posizioni di vertice delle Asp siciliane nello specifico, quelle di Palermo, Enna e Siracusa. Mettere al posto giusto gli uomini ‘giusti’ avrebbe consentito, secondo chi indaga, all’ex governatore di condizionare appalti, truccare concorsi, il tutto per consolidare il suo potere.

Al momento coinvolti 17 nell’inchiesta

Nell’indagine sono coinvolte altre 17 persone tra cui l’ex ministro Saverio Romano, ora deputato di Noi Moderati. “Tranne il rapporto con Caltagirone non mi interessa di valorizzare…ma se si fa un quadro complessivo perché il Civico a Palermo se lo devono prendere Forza Italia o Fratelli d’Italia?” diceva Romano non sapendo che Cuffaro fosse intercettato e alludendo a Alessandro Maria Caltagirone, poi nominato direttore generale dell’azienda ospedaliera di Siracusa.

Il parlamentare e Alessandro Maria Caltagirone sono indagati per turbativa libertà degli incanti in merito a un appalto bandito dall’ente sanitario che sarebbe stato illecitamente aggiudicato alla ditta Dussmann.

La difesa di Saverio Romano

Ma oggi Romano, in una conferenza stampa nella capitale ha voluto raccontare la sua verità: “ho letto su di me tante imprecisioni, cose non corrette, perché la procura di Palermo è incorsa non in un errore, ma in un orrore giudiziario. Nel merito – ha assicurato Romano – non c’è nulla riferito a me che possa essere reato, nessuna intercettazione o promessa. Alcune persone parlano di me. Io non c’entro nulla con questa indagine. È una vicenda inquietante”.

Questa vicenda, ha lamentato Romano nella conferenza stampa convocata negli uffici del gruppo parlamentare di Noi Moderati, “mi ha provocato un danno mediatico irrisarcibile, che non si potrà mai recuperare; c’è stata una condanna definitiva per me, i miei familiari, i miei amici e la mia comunità politica, perché io svolgo attività politica ed è questo che è messo in discussione dall’indagine”.

Le soffiate a Cuffaro

E gli appetiti della politica sulla sanità vengono fuori, secondo l’accusa, anche nel capitolo dell’inchiesta dedicata alla nomina di Roberto Colletti ai vertici dell’azienda ospedaliera Villa Sofia. “Io lavoro per te”, gli diceva Cuffaro. E nell’inchiesta spuntano anche due talpe: un colonnello dell’Arma che avrebbe dato informazioni riservate su indagini all’ex governatore, Stefano Palminteri, e una dirigente regionale che gli avrebbe passato sotto banco in anteprima i bandi. Entrambi sono indagati.

“Ha visto qualcosa perché? “, chiedeva Cuffaro al suo avvocato Claudio Gallina, che gli aveva procurato un incontro col militare. L’ufficiale e l’ex presidente si sarebbero poi visti. In cambio delle informazioni, lo dice lo stesso Cuffaro non sapendo di essere intercettato, il militare aveva cercato di avere un incarico per la moglie.