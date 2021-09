È accaduto in via Principe di Scalea

Paura questa notte nella borgata palermitana di Mondello dove un’auto è cappottata in via Principe di Scalea, una delle principali strade della zona marinara. Tanta paura per il conducente che era a bordo del veicolo: immediati sono scattati i soccorsi, con l’intervento di vigili del fuoco, polizia e un’ambulanza del 118. Fortunatamente per lui solo delle lievi ferite ed un grande spavento. Ma i danni sono notevoli: diversi veicoli posteggiati lungo la strada sono stati danneggiati.

I rilievi affidati alla polizia

È la polizia che è intervenuta sul posto ed ha avviato i rilievi per riuscire a ricostruire quanto accaduto. Anzitutto pare che non vi fossero altre auto coinvolte, quindi siamo di fronte ad un presumibile incidente autonomo. Il mezzo avrebbe prima sbandata, è finito poi contro alcune auto in sosta che erano posteggiate lungo la via una dietro l’altro e poi si è ribaltato. Sul conducente avviate le verifiche di rito per capire in che condizioni psicofisiche si fosse messo al volante.

Diverse ipotesi al vaglio

Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Possibile che l’automobilista abbia avuto un colpo di sonno, o forse abbia causato l’incidente a causa di una distrazione. Non si esclude nemmeno la possibilità di qualche malore. Fortunatamente per lui solo qualche graffio e contusione. Si può considerare davvero miracolato, considerato che l’auto sulla quale viaggiava è cappottata.

Al vaglio eventuali infrazioni al codice della strada

Gli agenti hanno effettuato i rilievi e annotato i vari danni causati sulle fiancate delle diverse automobili coinvolte nel sinistro. Ora è al vaglio la posizione del conducente dell’auto cappottata per provare a capire se ha commesso infrazioni al codice della strada. Già un primo indizio sembra comunque esserci: per potersi ribaltare il mezzo quasi sicuramente andava a velocità sostenuta, ben oltre il limite dei 50 chilometri orari consentiti in quella zona.