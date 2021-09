in prossimità dello svincolo sud di siracusa

Incidente stradale all’altezza dello svincolo sud di Siracusa

Un Tir è rimasto incastrato tra le lamiere del guard-rail

Il conducente è finito in ospedale

Un incidente è avvenuto stamane intorno alle 5 in prossimità dello svincolo sud di Siracusa dell’autostrada Siracusa-Catania. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia stradale, un Tir, per causa da accertare, è finito contro un guard-rail, rimanendo incastrato tra le lamiere.

Il soccorso dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa hanno estratto il conducente che non riusciva ad uscire dalla cabina ed è stato trasportato da un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale per essere curato.

Le indagini sull’incidente

Dopo aver messo in sicurezza la motrice, i vigili del fuoco sono rimasti sul posto “con l’auto gru per liberare il rimorchio, costituito da cella frigorifera, e consentire di liberare la sede stradale” fanno sapere dal comando dei pompieri. Non è ancora chiaro in che modo il conducente abbia perso il controllo del Tir, potrebbe essere stato un colpo di sonno o la distrazione, così come gli inquirenti intendono verificare se il camionista è stato costretto a compiere una manovra azzardata perché costretto, o da un ostacolo o da un altro mezzo.

La scatola nera del camion

Le telecamere potrebbero dare una grossa mano alla Polizia stradale che, comunque, avranno modo di controllare la scatola nera del Tir, che contiene informazioni sensibili, tra cui le ore trascorse dal conducente alla guida del mezzo pesante.

Incidente mortale

Appena 48 ore fa, un uomo di 49 anni è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 18,30 sull’autostrada Siracusa-Catania. La vittima, Lorenzo Sciandra, residente a Gravina di Catania, si trovava a bordo di una macchina, una Fiat 500, condotta da una giovane di 24 anni, che, secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale, ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare. La donna non ha riportato delle gravi contusioni. Di certo, non ci sono altri veicoli coinvolti, per cui gli inquirenti ipotizzano che possa trattarsi di un incidente autonomo.