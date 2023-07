Paura dopo la collisione, diversi i feriti

Notte di paura quella trascorsa a San Cataldo, zona periferica di Trappeto, con un incidente fra due auto di cui una è anche andata a fuoco. Fortunatamente gli occupanti dei due mezzi si sono messi in salvo ma si è davvero rischiato la tragedia. E’ accaduto intorno alle 2,30 sulla statale 187.

I feriti in salvo

I due mezzi, per cause in via di accertamento, si sono scontrati. Nonostante le ammaccature e le ferite tutte le persone all’interno dei due abitacoli sono uscite con le proprie gambe. Ad un certo punto, a causa si presume della collisione, uno dei due mezzi è andato in fiamme.

Rogo spento

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Partinico che hanno spento il rogo e mezzo tutto in sicurezza. I feriti sono stati trasportati in ospedale.

L’incidente mortale nel Messinese

Ha avuto invece conseguenze tragiche l’incidente avvenuto sulla litoranea sud di Messina ieri sera. All’altezza dell’abitato di Giampilieri marina si sono scontrati una Ducati di grossa cilindrata, guidata da un 28enne, ed una Fiat Panda condotta da un anziano. A perdere la vita il centauro, Carlo Trovato, studente di Medicina. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della sezione infortunistica della polizia municipale. Ad avere la peggio il motociclista che è stato sbalzato dal mezzo finendo sull’asfalto a circa 30 metri dalla moto. Il giovane trasportato in gravi condizioni al Policlinico, ma dopo qualche ora è deceduto.

Secondo tragedia in due giorni

Si tratta della seconda tragedia della strada in due giorni nel Messinese. Mercoledì sera altro incidente mortale, giovane alla guida perde il controllo della moto. A morire un turista australiano di 25 anni. L’impatto è avvenuto a Taormina in via Garipoli, nei pressi del parcheggio Lumbi. Stando ad una prima ricostruzione è andato a schiantarsi, mentre procedeva a bordo di uno scooter, contro il pilastro di una galleria paramassi. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, muore sul colpo in seguito alle ferite riportate nell’incidente. I rilievi per accertare le cause dell’incidente condotti degli agenti di polizia, coordinati dal vice questore Maurizio Lento. Supporto logistico per garantire la viabilità nella strada d’accesso alla località turistica assicurato dagli agenti della polizia municipale.

