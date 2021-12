Incidente in direzione trapani

Incidente stradale a Palermo all’altezza del ponte via Belgio in direzione Trapani. Un’auto si è ribaltata. La signora dentro l’auto aveva un piccolo cagnolino che, probabilmente per la paura, è fuggito col guinzaglio al collo.

Le indicazioni sono quelle di contattare la polizia stradale se qualcuno dovesse prenderlo.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Il traffico lungo viale Regione Siciliana nella zona di via Belgio è rallentato.

Il transito è interrotto per consentire alle squadra di soccorso di intervenire. L’automobilista ferito è stato affidato alle cure dei sanitari del 1198 che lo stanno trasportando all’ospedale di Villa Sofia.

Non si conoscono ancora le condizioni.

Modica Scicli muore un cane resta ferito motociclista

E’ di un cane morto e un motociclista ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi domenica scorsa in contrada Spana, sulla Modica Scicli.

Un giovane sciclitano, alla guida di una moto, mentre viaggiava in direzione di Modica, ha investito un cane di grossa taglia, sbucato all’improvviso da un terreno adiacente l’arteria stradale.

Inevitabile è stato l’impatto, visto che l’animale sembra avere invaso improvvisamente la strada al passaggio del motociclista. Il cane è morto sul colpo, mentre il centauro ha riportato lievi ferite.