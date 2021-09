Due giovani sono rimasti feriti in un incidente in piazza Indipedenza a Palermo. I primi ad intervenire sono stati i carabinieri del Radiomobile impegnati ieri in centro in una serie di controlli a locali e automobilisti per verificare il rispetto delle norme anti covid.

I due giovani a bordo di uno scooter si sono scontrati con un’auto. Sono stati sbalzati a terra e soccorsi dai sanitari del 118.

Attorno ai due giovani i carabinieri che hanno protetto i feriti con le auto.

I rilievi sull’incidente sono stati eseguiti poi dagli agenti della polizia municipale dell’infortunistica.

I due giovani sono stati portati all’ospedale Civico.

Ieri incidente in via Crispi

Ancora un grave incidente a Palermo in via Crispi. Una moto di grossa cilindrata, una Honda, e una Jeep Renegade si sono scontrate intorno alle 14.30 nel tratto davanti al comando della guardia di finanza, poi il mezzo a due ruote è finito contro un pullman.

Nell’impatto ha avuto la peggio il motociclista, 36 anni, che era in sella con il fratello (B.P. e G.P. le rispettive iniziali). I due sono rimasti entrambi feriti e sono stati portati in ospedale, al Buccheri La Ferla. E’ intervenuto il personale del 118, per prestare le prime cure. Sul posto anche i vigili. Lo scontro ha mandato in tilt il traffico e si sono registrate lunghe code.

Altro incidente ieri in via Nazario Sauro

Incidente in via Nazario Sauro. Nello scontro tra un’auto e uno scooter un motociclista è rimasto ferito soccorso dai sanitari del 118.

Il ferito è stato trasportato in ospedale. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica per accertare le cause e le responsabilità dell’incidente.

Nella zona di piazza Castelnuovo in via Paternostro un pullman per turisti è rimasto bloccato in curva per circa 30 minuti.

Qualche automobilista aveva parcheggiato in una zona vietata e il mezzo è rimasto bloccato. Il traffico in zona è andato il tilt. Tutto paralizzato.