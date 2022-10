Bilancio drammatico in un incidente stradale vicino Enna, con un morto e tre feriti. La strada statale 626 “Della Valle del Salso” è provvisoriamente chiusa. Un camion è precipitato d un viadotto.

La tragedia

Nel sinistro, sono stati coinvolti due autovetture e un mezzo pesante che, in seguito all’impatto, è uscito fuori dalla sede stradale precipitando da un viadotto.

Nell’incidente il camionista ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite, una donna in modo grave, trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Elia. Gli altri due pazienti, meno gravi, sono stati ricoverati all’ospedale Umberto I di Enna.

Quando sono arrivati l’elisoccorso e le ambulanze dalla centrale del 118, per l’autista del tir non c’era più nulla da fare. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada di Caltanissetta.

Pirata della strada a Palermo

Ancora incidenti a Palermo e ancora un pirata della strada protagonista. Un uomo di 38 anni è stato investito la scorsa notte in via Pasquale Calvi, nel capoluogo siciliano, mentre attraversava la strada. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’automobilista è fuggito via lasciando il ferito sull’asfalto.

Gli agenti della polizia municipale sono a caccia del pirata della strada. Il pedone è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale Villa Sofia. I vigili urbani dell’infortunistica stanno cercando immagini dei sistemi di videosorveglianza che avrebbero ripreso l’impatto.

La donna morta a Milazzo

Una donna di 72 anni, M.S., è morta ieri pomeriggio al Fogliani di Milazzo dopo essere stata investita stamane da un’ auto mentre attraversava la strada.

La donna aveva battuto violentemente la testa, perdendo parecchio sangue. Subito trasferita all’ospedale, le condizioni si sono pian piano aggravate fino al decesso.

Incidenti a Palermo

Ancora incidenti nel Palermo. Uno scontro si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Terrasini, lungo la statale 113, tra un pullman (fortunatamente con pochi passeggeri) e una moto.

La dinamica

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato con l’ambulanza in ospedale, in codice giallo: non è in pericolo di vita ed è stato dimesso il giorno dopo dall’ospedale Cervello.

In pochi minuti si sono formate lunghe code che hanno reso necessario l’intervento della polizia municipale di Terrasini. I vigili hanno chiuso temporaneamente la strada per consentire i soccorsi, effettuare i rilievi e ricostruire dinamica.

Il dramma della Palermo-Sciacca

Paura tre giorni va sull’autobus delle autolinee Gallo – Sais che si è ribaltato a causa di una tromba d’aria sulla Palermo-Sciacca, tra il bivio Gulfa per Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belìce e Contessa Entellina. Solo per un miracolo non ci sono stati dei morti.