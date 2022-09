Incidente stradale la scorsa notte in viale Regione Siciliana. Tre auto di grossa cilindrata circolavano affiancate a velocità molto alta. Alla vista della pattuglia di controllo della Polizia Municipale, i conducenti dei tre veicoli hanno frenato, perdendo il controllo e andando in testacoda, con gravi danni ai mezzi e pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Grazie al tempestivo intervento del personale della vigili urbani Controllo Velocità, che ha provveduto a segnalare il pericolo agli altri automobilisti e rallentato la circolazione, e grazie all’aiuto della squadra del Nucleo Infortunistica, è stato possibile effettuare i necessari accertamenti sui conducenti dei veicoli ed elevare le sanzioni per le infrazioni rilevate.

I conducenti sono stati multati dall’Infortunistica per guida pericolosa e per la mancanza di distanza di sicurezza. Le sanzioni relative al superamento del limite di velocità verranno notificate ai contravventori, non appena saranno elaborati i dati dell’autovelox