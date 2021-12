Lungo la Circonvallazione monrealese

Due ragazzi in ospedale ma non in pericolo di vita. E’ il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto ieri a Palermo, lungo la SS186 di Monreale.

L’incidente lungo la SS186

Il sinistro è avvenuto tra un’auto e uno scooter che si sono scontrati nei pressi di un incrocio. Intorno alle 13 una Ford Focus proveniente da Palermo si è schiantata contro uno scooter Piaggio Beverly, proveniente dalla strada panoramica di Monreale. Un impatto violentissimo che ha fatto volare i due ragazzi in sella allo scooter sul parabrezza dell’auto.

I due giovani in ospedale

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i due al vicino ospedale Ingrassia. La polizia municipale – sezione infortunistica – del comune di Palermo ricostruirà l’esatta dinamica dell’incidente.