I rilievi della polizia stradale

Ancora un gravissimo incidente in autostrada. Lo scontro sulla Palermo Messina in direzione Palermo, in territorio del Comune di Torregrotta.

Intorno alle 14, per cause in corso di accertamento, uno scooter sul quale viaggiavano due persone, ha urtato una vettura, finendo sull’asfalto.

Fatale l’impatto con la strada per l’uomo che guidava il mezzo a due ruote. Gravi le condizioni dell’altra passeggera, dovrebbe trattarsi della moglie.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso ma non c’è stato nulla da fare. La donna ferita invece è stata portata in ambulanza all’ospedale Fogliani di Milazzo. L’incidente si è verificato all’uscita della galleria Scianina in direzione Palermo.