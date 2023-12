Il mezzo uscito fuori strada

Momenti di panico e paura questa notte a Palermo per un’auto finita fuori strada e che ha danneggiato una colonnina del gas. Si era temuto il peggio perché l’impatto aveva creato una fuoriuscita di gas, dunque si era un fondato pericolo. Prima i vigili del fuoco e poi l’azienda del gas hanno messo tutto in sicurezza ed evitato ogni tipo di possibile grave conseguenza. Fortunatamente nessun problema per chi era al volante che è uscito illeso dall’abitacolo.

Dove è successo

L’incidente si è verificato in via San Lorenzo, all’altezza dell’incrocio con viale Resurrezione. Per motivi che sono al vaglio della polizia municipale l’automobilista ha perso il controllo del veicolo. Nell’uscire fuori strada la macchina è finita dritta contro una colonnina del gas. Lo scontro ha finito per danneggiare la colonnina stessa da dove è quindi fuoriuscito il corpo gassoso.

I soccorsi

Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno anzitutto messo in sicurezza la colonnina, evitando quindi il perdurare della pericolosa fuoriuscita. L’azienda di distribuzione del gas, proprietaria dell’impianto, ha poi effettuato immediatamente la riparazione con la sua squadra di pronto intervento. Non c’è stato bisogno dell’intervento invece dell’ambulanza perché il conducente del mezzo è rimasto illeso.

I precedenti

Un simile precedente si era verificato sul lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza del Roosvelt. In quel caso a essere coinvolti due mezzi con due persone rimaste ferite. L’auto nel corso di uno scontro finì su una colonnina di gas e prese fuoco. Intervennero oltre alla polizia i vigili del fuoco che spensero l’incendio e i tecnici dell’Amg per interrompere l’erogazione del gas. Facendo ancora un passo indietro nel tempo un’altra auto finì contro una colonnina del gas in via Barone La Scala a Palermo, nella zona di Villagrazia. L’impatto fece fuoriuscire del gas e l’automobilista fuggì. L’uscita del gas creò panico nella vicina scuola elementare. Intervennero anche in quel caso i pompieri che misero tutto in sicurezza.