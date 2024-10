Un uomo di 68 anni, O.T., è stato investito da uno scooter in via Galletti a Palermo, la strada che collega Acqua dei Corsari a Villabate, all’altezza del civico 199. L’incidente è avvenuto alle 4:45 del mattino.

Conducente in fuga

Il giovane alla guida di un Honda Sh, dopo aver travolto il pedone, è fuggito senza prestare soccorso, nonostante fosse stato sbalzato dalla sella. Alcuni automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi.

Soccorsi e indagini

Il 118 ha trasportato il 68enne in codice rosso in ospedale a causa di una frattura del bacino e lesioni alla testa. La polizia municipale sta indagando sull’accaduto, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare il responsabile.

Morto dopo un mese di agonia in ospedale, aveva perso il controllo della sua bici a causa di una buca

Stava percorrendo via Rosario Nicoletti, nella zona di Tommaso Natale, quando ha perso il controllo della bicicletta a causa di una buca presente sull’asfalto. E’ morto dopo aver lottato per oltre un mese per la vita, Salvatore Cracolici un palermitano di 65 anni. Si trovava al nosocomio di Villa Sofia, l’uomo era ricoverato in condizioni critiche dallo scorso 2 settembre, poche ore fa la notizia del decesso. L’impatto è stato così violento che i passanti hanno immediatamente contattato i soccorsi. Il 118 è intervenuto rapidamente, trasportando l’uomo in codice rosso all’ospedale, dove è stato immediatamente trasferito nel reparto di Neurochirurgia. Nonostante le sue condizioni fossero disperate, i medici hanno eseguito diversi interventi chirurgici complessi. Tuttavia, dopo un periodo di osservazione e un successivo ricovero in Neurorianimazione, le sue condizioni hanno continuato a peggiorare fino al triste epilogo. Un caso analogo è accaduto lo scorso maggio, la vittima è stata un 38enne. Una vera e propria tragedia. E’ questo il commento più frequente fra chi conosceva Samuele Fuschi, palermitano di 38 anni originario di Falsomiele che ha perso la vita questo pomeriggio in viale Regione Siciliana

