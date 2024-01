Drammatico incidente sulla strada statale 118 nei pressi di Corleone. Per cause in corso di accertamento un furgone mentre tentava di superare un pullman dell’Ast ha iniziato a sbandare finendo contro un’altra vettura che procedeva in senso contrario.

Nell’impatto che ha provocato anche il ribaltamento del furgone è rimasto gravemente ferito un uomo di 49 anni, un agricoltore le cui iniziali sono F.B. La vittima è stata trasportata all’ospedale Civico di Palermo in codice rosso. La prognosi è riservata.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Corleone per accertare le responsabilità.

Due giorni fa l’incidente di Cerda

Ed è di due feriti il bilancio di un altro drammatico incidente frontale avvenuto due giorni or sono a Cerda nel palermitano, Nello scontro tra due vetture è rimasto gravemente ferito un uomo di 67 anni trasportato in codice rosso all’ospedale di Cefalù.

C’è anche un secondo ferito di 73 anni trasportato anche lui in ospedale al pronto soccorso di Cefalù le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

L’impatto è avvenuto nella statale che porta a Cerda. Per cause in corso d’accertamento le due vetture si sono scontrate. Un impatto violento che per ore ha bloccato il transito in strada per consentire l’arrivo dei soccorsi dei sanitari del 118, le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri a cui spetterà accertare le responsabilità dell’incidente.

Bisogna attendere la prognosi dei due feriti per sapere se le vetture verranno sequestrate. La strada è stata liberata solo dopo qualche ora.

Ieri l’incidente in città

Un incidente si è verificato in via Gino Marinuzzi, a Palermo, all’interno del quartiere Oreto-Stazione. Un auto e una moto si sono scontrati all’incrocio con via Todaro. L’impatto è avvenuto intorno alle 13. Sul posto si è recato il personale del 118, che ha portato il conducente del mezzo a due ruote presso l’ospedale più vicino. Per fortuna, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Incidente in via Marinuzzi, problemi alla viabilità

Da chiarire la dinamica dell’accaduto, sulla quale dovrà indagare l’infortunistica stradale. L’area in cui è avvenuto l’incidente è stata segnalata e delimitata con apposita cartellonistica. Sul posto ci sono gli uomini della ditta che si occupa della sicurezza stradale e della rimozione dei detriti per conto del Comune di Palermo. Operazioni che saranno eseguite soltanto una volta effettuati i controlli di rito. Problemi alla viabilità. Il traffico in zona risulta infatti rallentato dalla presenza dei mezzi incidente al centro dell’incrocio fra le due strade della III Circoscrizione.

Like this: Like Loading...