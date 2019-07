Non sono in pericolo di vita i quattro bambini rimasti feriti ieri sera in un incidente stradale avvenuto su una rampa dell’Asse dei servizi di Catania nel quale ha perso la vita un 47enne e sono rimaste ferite altre tre persone. Tutte le persone coinvolte sono di nazionalità romena. Tre dei quattro bimbi – due bambine di 5 anni ed un bimbo di un anno e mezzo – sono ricoverati nell’Ospedale Cannizzaro.

Il quarto, un bambino di nove mesi, è stato ricoverato nell’ospedale Garibaldi Nesima. Nel reparto di Pediatria del Cannizzaro c’è una bambina di circa 5 anni, arrivata in codice rosso con una profonda ferita al collo che ha provocato una copiosa perdita di sangue, in stato confusionale e con escoriazioni diffuse. Operata nella notte da un’équipe di chirurgi plastici e vascolari ed anestesisti, si sta riprendendo.

Una bimba, anch’essa di 5 anni, che ha riportato la frattura di scapola ed un bimbo di un anno e mezzo che ha riportato escoriazioni ed ecchimosi sono nel Pronto Soccorso Pediatrico. Nel reparto Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso generale si trova un 25enne, arrivato in codice giallo per trauma cranio – facciale non grave. Le altre due persone coinvolte nell’incidente stradale sono due donne: una è stata ricoverata nell’Ospedale Garibaldi Centro con una frattura a clavicola, un’altra è stata ricoverata nel Policlinico.