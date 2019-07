Intervento dei vigili del fuoco

Ancora un gravissimo incidente nelle strade siciliana. Un terribile scontro lungo l’Asse dei Servizi a Catania.

Un’Alfa Romeo 147, si sarebbe schiantata violentemente, per cause ancora da accertare è finita contro un guardrail nei pressi dello svincolo del Mercato Ortofrutticolo, in direzione porto.

A bordo del mezzo, secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco intervenuti per estrarre i feriti dalle lamiere del veicolo, si trovavano 8 persone: 4 bambini e 4 adulti.

“Immagini che sconvolgono: ho visto i bambini che urlavano pieni di sangue… Dio Santo“, dichiara un testimone ancora provato da ciò a cui ha assistito, che aggiunge: “Ho visto due bambini in una pozza di sangue che piangevano. Chi guidava non dava segni di vita, neanche il passeggero. Dietro c’era una donna che urlava. Aspettavamo i soccorsi, eravamo nel panico“.

Il bilancio del terribile sinistro è pesantissimo: un morto e 7 feriti, 3 dei quali in codice rosso.