Grave trauma cranico

Un uomo è stato travolto mentre attraversava la strada, adesso è grave in ospedale. È avvenuto nel pomeriggio di oggi a Palermo in via Dante.

L’uomo travolto da un’auto

La vittima dell’ennesimo incidente stradale che avviene a Palermo è un uomo di 87 anni il quale, dopo essere stato soccorso è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civico. Ad investire l’anziano malcapitato è stata un’automobile, una Citroen C1, nel tratto compreso tra via Nicoló Garzilli e via Principe di Villafranca, all’altezza delle strisce pedonali.

Per la vittima un grave trauma alla testa

Forse a causa del sole, l’autista del mezzo non avrebbe visto l’uomo che attraversava la strada, travolgendolo. L’87enne nella caduta ha battuto violentemente il capo riportando una grossa ferita dalla quale ha perso molto sangue. I sanitari del 118 lo hanno soccorso e portato al Pronto soccorso del Civico dove i medici gli hanno diagnosticato un grave trauma cranico.

Indaga la municipale

I rilievi dell’incidente stradale sono stati affidati alla polizia municipale palermitana che ha raccolto anche la versione dell’autista.

Altri incidenti a Palermo, ieri uno in via Sampolo

Incidente tra via Sampolo e via Duca della Verdura, a Palermo. Una donna, in sella ad uno scooter, si è scontrata con un’auto, per fortuna non riportando ferite gravi: è stata soccorso dai sanitari del 118 col codice verde. Il traffico nella zona è andato in tilt per circa mezz’ora, la circolazione poi è ripresa normalmente.

La tragedia di Viale Regione

Si svolgeranno inceve venerdì alle 10, nella chiesa della parrocchia San Sergio Papa, i funerali di Salvatore Arcuni, 37 anni, il commerciante di pesce morto ieri in uno schianto in viale Regione Siciliana, subito dopo l’ingresso della rotonda in via Oreto. L’uomo si trovava a bordo di un furgone che è finito contro il guard-rail. Poi il mezzo si è fermato in mezzo alla carreggiata e l’uomo sarebbe stato trovato riverso per strada. Per questo inizialmente si era pensato che la vittima fosse un motociclista. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.