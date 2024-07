Si svolgeranno il 5 e il 6 luglio a Palermo i due nuovi appuntamenti del ciclo “Raccontaci di te…“, una serie di incontri-conversazione con personalità siciliane organizzati dall’Associazione in collaborazione con l’AICCRE Sicilia e con il patrocinio della Fondazione Sicilia e del Comune di Terrasini. Gli incontri rientrano nell’ambito della rassegna “Il Giubileo è cultura“, una serie di eventi culturali legati all’Anno Santo proclamato da Papa Francesco e in programma fino al 2025.

Protagonisti degli incontri Marco Betta e Roberto Lagalla

Protagonisti dei prossimi due appuntamenti a palazzo d’aumale, a Terrasini, saranno venerdì 5 luglio Marco Betta, compositore, organizzatore musicale e Sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, e sabato 6 luglio il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Il format prevede un dialogo diretto tra gli ospiti e alcuni rappresentanti delle realtà locali, con l’obiettivo di far conoscere lati meno noti delle personalità invitate, le loro storie, idee, speranze e percorsi professionali. Il tutto in un’atmosfera informale, con intermezzi musicali dal vivo.

Gli ogbiettivi e il format dell’iniziativa

“Il focus della iniziativa e di ciascuno incontro – dicono gli organizzatori – intende incentrarsi sulle sensibilità, le idee, l’esemplarità costituita dalle figure delle personalità invitate a presenziare; i sogni, le aspettative, le speranze, i percorsi di vita e di professione, le attività svolte, gli scritti, le opere realizzate, i successi, in breve gli aspetti meno conosciuti, la storia di ognuna di loro. Una storia raccontata attraverso una diretta interlocuzione (a mo’ di talk show, con intermezzi musicali-canori) con dei rappresentanti di specifiche categorie sociali, scelti di volta in volta. Il tutto, in un contesto dal lieve taglio e con toni simpatici, cordiali, conviviali”. L’obiettivo dichiarato della iniziativa si ricollega a insegnamenti lontani nel tempo, ma vicinissimi nello spirito: «Lunga la strada dei precetti, breve ed efficace quella degli esempi» (Lucio Anneo Seneca) e «Proponiamo grandi esempi da imitare piuttosto che vani sistemi da seguire» (Jean Jacques Rousseau).