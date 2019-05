il 14 giugno

I Dsa, ovvero i disturbi specifici dell’apprendimento, sono ancora poco conosciuti.

Il più noto tra loro è la dislessia ma sono tante le alterazioni del neurosviluppo in merito alle quali medici e scienziati cercano di capire. Fondamentale è la loro diagnosi al più presto possibile, in età infantile, in modo di poter intervenire con adeguate tecniche che consentano di aiutare chi ne è affetto nel miglior modo.

A Palermo il 14 giugno si terrà il corso “Dsa e funzioni cognitive” presso Studios Coworking.

L’evento è organizzato dallo studio di psicoterapia e mediazione familiare della dottoressa Angela Ganci, psicologo psicoterapeuta, giornalista e scrittrice.

L’appuntamento ha lo scopo di diffondere conoscenze scientifiche adeguate in materia ma si parlerà dell’infanzia ad ampio raggio con i riflettori puntati sui Dsa.

Una giornata di informazione e sensibilizzazione in occasione della quale psicologi e pedagogisti affronteranno i temi della valutazione diagnostica discutendo alcuni casi clinici con particolare attenzione anche al ruolo dei docenti.

A conclusione dell’evento, verrà presentato il libro della dottoressa Ganci, “Pianeta Scuola”, che contiene una parte specifica rivolta ai DSA e all’intervento scolastico. Infine il reading del volume “Undici Mesi” che narra di un caso clinico di abuso sessuale infantile seguito dalla stessa dottoressa Ganci. La performance artistica sarà curata dall’attrice, cantante e performer Giovanna Macaluso dello Showlab, diretto da Enzo Carnese.