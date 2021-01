Il report

L’influenza stagionale, il report sull’incidenza di quest’anno

L’influenza stagionale, le protezioni anti Covid hanno bloccato diffusione

Influenza stagionale, i dati sull’incidenza

E’ degli scorsi giorni la pubblicazione dell’ultimo rapporto disponibile elaborato nell’ambito del Sistema di sorveglianza integrata dell’influenza e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità. Con l’eccezione di alcune realtà territoriali che a causa dell’attuale emergenza Covid-19 (figurano le Regioni Sardegna, Campania e Calabria oltre la Provincia Autonoma di Bolzano) che non hanno ancora attivato la sorveglianza sentinella, emerge che nel Paese, nella seconda settimana del 2021, dall’11 al 17 gennaio 2021, l’incidenza delle sindromi simil-influenzali “si mantiene stabilmente sotto la soglia basale, con un valore pari a 1,5 casi per mille assistiti”.

Nella scorsa stagione, invece, come riporta l’ultimo aggiornamento in esame, in questa stessa settimana, il livello di incidenza era ben superiore, pari a 8,5 casi per mille assistiti. In particolare, il dato complessivo, disaggregato per fasce d’età risulta il seguente: nella fascia 0-4 anni, l’incidenza è pari a 2,95 casi per mille assistiti; tra i 5-14 anni pari a 1,15; nella fascia 15-64 anni è pari a 1,42 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni risulta è di 1,05 casi per mille assistiti.

Avuto riguardo a una disarticolazione del dato nazionale, si conferma che in tutte le Regioni italiane dove si è attivata la sorveglianza sanitaria, il livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali è sotto la soglia basale. Con particolare riferimento alla Sicilia, dai 116 medici e pediatri sentinella, 175 sono i casi complessivamente segnalati che, rispetto al totale degli assistiti, evidenzia un dato d’incidenza dell’1,24 per mille (con una prevalenza relativa alla fascia d’età 15/64 anni con 105 casi).

Influenza stagionale, le misure anti Covid hanno funzionato

Secondo quanto emerge, infine, nella seconda settimana dell’anno appena censita, sono stati analizzati 154 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet e, su un totale di 1.703 analizzati dall’inizio della sorveglianza, nessuno è risultato positivo al virus influenzale. Nell’ambito dei suddetti campioni analizzati, invece, 10 sono risultati positivi al SARS-CoV-2 (266 dall’inizio della sorveglianza). Segno indiscutibile che alcune delle misure di profilassi contro il Covid-19 rimarranno probabilmente valide, in futuro, anche per il controllo del propagarsi delle influenze stagionali.