a partecipare anche ingegneri, architetti e un medico

L’ente Panormedil Cpt ha scelto il cantiere per la realizzazione della sede ferroviaria del “Raddoppio del tratto Cefalù-Ogliastrillo Castelbuono della linea Pa-Me”, per lanciare la campagna di sensibilizzazione “Ambienti di lavoro sani sicuri. Alleggeriamo il carico”, che ha visto il coinvolgimento anche di una ventina di ingegneri e di architetti oltre ad alcuni rappresentanti del Cpt, dell’impresa Toto, a cui sono stati affidati i lavori del cantiere e con Massimo Montana, in rappresentanza dell’Inail Sicilia e con Giuseppe Scialabba, medico che ha illustrato le patologie e i disturbi muscolo scheletrici ricorrenti in ambito lavorativo.

“Cultura della sicurezza carente ma condizione imprescindibile”

“Abbiamo voluto che partisse proprio da questo cantiere-spiega il presidente del CPT Palermo Gaetano Scancarello- il nostro segnale forte per promuovere la cultura della sicurezza in tutti i cantieri, che riscontriamo, purtroppo, continua a essere carente e che rappresenta invece una condizione imprescindibile per garantire la tutela dei nostri lavoratori”.

Fondamentale la prevenzione attraverso i corsi di formazione

“Non è più concepibile infatti- prosegue- che le imprese adottino le corrette misure e gli strumenti adeguati per assicurare l’incolumità dei lavoratori spesso dopo che si verificano gli infortuni sui luoghi di lavoro. Ribadiamo che è fondamentale la prevenzione che si garantisce attraverso i corsi di formazione per le imprese e i lavoratori e non a caso abbiamo scelto per la nostra campagna lo slogan che recita “alleggeriamo il carico per un ambiente di lavoro sano e sicuro” perché solo sovraccaricando sulla sicurezza è possibile invertire questo triste trend di infortuni”.

Altre iniziative future per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro

“Da tempo ormai come ente -conclude- siamo sempre prima linea per infondere una cultura della sicurezza e siamo sempre disponibili a offrire il nostro supporto per le imprese e abbiamo già in programma altre iniziative future utili per lanciare questo messaggio”.

Tanti incidenti sul lavoro in Sicilia, uomo morto a Comiso

E sono tanti, purtroppo, gli incidenti sul lavoro che si sono verificati in Sicilia recentemente.

Tragedia sul lavoro a Comiso, in provincia di Ragusa dove è morto tre giorni fa Salvatore Matarazzo, 59 anni.

Si tratta dell’uomo che il 24 ottobre scorso è caduto da una considerevole altezza mentre lavorava nel box del mercato ortofrutticolo del centro ragusano.

L’incidente al mercato ortofrutticolo

L’uomo, secondo quanto ricostruito, stava lavorando sul tetto di una delle strutture del mercato comisano ma per cause da accertare è scivolato a terra cadendo rovinosamente. Si tratterebbe dunque di un incidente sul lavoro, l’ennesimo che avviene in Sicilia. Trasportato dal 118 subito intervenuto per i soccorsi, è stato poi trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania a bordo di un elicottero del servizio 118. I medici dell’ospedale catanese hanno subito sottoposto il malcapitato alle cure del caso ma l’uomo è deceduto.