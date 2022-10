Nuovo dramma sul lavoro

Tragedia sul lavoro a Comiso, in provincia di Ragusa dove è morto Salvatore Matarazzo, 59 anni. Si tratta dell’uomo che il 24 ottobre scorso è caduto da una considerevole altezza mentre lavorava nel box del mercato ortofrutticolo del centro ragusano.

L’incidente al mercato ortofrutticolo

L’uomo, secondo quanto ricostruito, stava lavorando sul tetto di una delle strutture del mercato comisano ma per cause da accertare è scivolato a terra cadendo rovinosamente. Si tratterebbe dunque di un incidente sul lavoro, l’ennesimo che avviene in Sicilia. Trasportato dal 118 subito intervenuto per i soccorsi, è stato poi trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania a bordo di un elicottero del servizio 118. I medici dell’ospedsale catanese hanno subito sottoposto il malcapitato alle cure del caso ma da pochi minuti è purtroppo stata confermata la notizia del suo decesso.

La ricostruzione della tragedia

Salvatore Matarazzo, 59 anni, era salito sul tetto forse per cercare di verificare lo stato della copertura ed eventuali infiltrazioni di acqua piovana. Un gesto che gli è stato fatale: l’uomo ha messo il piede in fallo, la copertura ha ceduto ed è caduto all’interno del box. Immediati i soccorsi: le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi.

Il trasferimento in ospedale

Matarazzo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania nel reparto di neurochirurgia. È stato sottoposto a intervento chirurgico ma le sue condizioni erano disperate e nella serata di ieri il suo cuore ha cessato di battere. Una notizia che ha gettato nello sconforto la comunità di Comiso. “Sono affranta e vicina alla famiglia – ha detto la prima cittadina Maria Rita Schembari dopo aver ricevuto la triste notizia – questa tragedia assurda ha colpito l’intera comunità e gli operatori del mercato ortofrutticolo”.

Indagini in corso

Sull’episodio stanno indagando le autorità intervenute. In seguito all’incidente era stato informato l’Ispettorato del lavoro provinciale di Ragusa.