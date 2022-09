nell'area dello stabilimento versalis

Nuovo incidente sul lavoro, il secondo in pochi giorni, nel Petrolchimico di Siracusa. A denunciarlo è Marco Faranda, segretario generale Fismic Confsal di Siracusa e secondo la sua ricostruzione l’incidente si è verificato nell’area dell’azienda Versalis: a rimanere ferito un operaio della Sicimontaggi, azienda metalmeccanica che si occupa di manutenzione degli impianti.

La dinamica

“Sembra che l’operaio stesse manovrando una piccola gru quando durante uno spostamento qualcosa gli è finito addosso. L’uomo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Siracusa in gravi condizioni” spiega Faranda.

Cantiere sotto sequestro

Come svelato dal sindacalista, il cantiere è stato posto sotto sequestro dalla Procura che sta coordinando le indagini dei carabinieri. Sarà l’Autorità giudiziaria a verificare che siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza ed accertare le responsabilità.

Appello al prefetto

“Riconosco al prefetto autorevolezza, sensibilità e attenzione verso il territorio: in diverse occasioni ha avuto il ruolo di coordinare e far sedere attorno ad uno stesso tavolo i soggetti per un dialogo costruttivo. La Fismic Confsal non può certo creare una task force che verifichi il rispetto di tutte le norme e le procedure legate alla sicurezza sul lavoro, ma pretende di farne parte e non può che sollecitarne subito l’istituzione.

Maggiori controlli

“Chiediamo controlli costanti all’interno degli stabilimenti per verificare che le procedure siano costantemente rispettate. Chiediamo contromisure. Un clima di tensione ed incertezza si respira nella zona industriale. Non possiamo continuare ad assistere passivamente: sindacati, Asp, Ispettorato del lavoro, rappresentanti delle aziende devono riunirsi con il coordinamento della Prefettura. Scriverò oggi stesso al il prefetto per chiederle un incontro: siamo preoccupati ed arrabbiati. Non possiamo continuare a garantire lavoro sulla pelle delle persone”.