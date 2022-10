Nuovo dramma sul lavoro

Tragedia sul lavoro a Comiso, in provincia di Ragusa, dove un uomo di circa 50 anni è volato da un capannone rimanendo gravemente ferito.

Si tratta di un uomo di 50 anni

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente sul lavoro, l’ennesimo che si verifica in Sicilia.

Come detto, il dramma si è consumato a Comiso. L’uomo, di cui ancora non sono state rese note le generalità, soccorso dagli operatori del 118 è stato trasportato a bordo di un elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania. In codice rosso è stato condotto nel reparto di Neurochirurgia.

Indagini in corso

Sull’episodio indagano le autorità intervenute e sarebbe già stato informato l’Ispettorato del lavoro provinciale di Ragusa.

L’incidente che ha spezzato la vita di un giovane

È volato da circa 9 metri di altezza mentre stava rimuovendo alcune coperture di amianto. Una caduta che non gli ha dato scampo alcuno. L’uomo, originario di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, è morto in ospedale nei giorni scorsi. Giovanni Salamone, operaio di 41 anni, ha perso la vita dopo essere stato vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro. L’uomo è deceduto è morto dopo un terribile infortunio sul lavoro avvenuto nel fine settimana nella sede della Società Telefonica Lombarda di via Achille Grandi, a Brescia. Aveva 41 anni e si era trasferito da tempo a Gallarate, in provincia di Varese.

Originario del Palermitano

L’uomo, che lascia moglie e un figlio, era nato e cresciuto a Belmonte Mezzagno. Secondo quanto ricostruito, stava lavorando alla rimozione di alcune coperture in amianto sul tetto della Società Telefonica Lombarda, quando per cause ancora in corso di accertamento la copertura in plexiglas ha ceduto. Una caduta che non gli ha dato scampo. I sanitari del 118, dopo averlo intubato, lo hanno trasferito in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia, nel reparto di Rianimazione. Qui è sopravvissuto per poco più di 24 ore.

Indagine per omicidio colposo

Il 41enne gallaratese è morto dopo due giorni di agonia. La procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo come da prassi. In corso di accertamento se tutte le misure previste dalla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro fossero state applicate al momento dell’incidente fatale.