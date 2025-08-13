Inizia la vendemmia nella tenuta Rapitalà. Per l’enologo di Rapitalà Silvio Centonze “ la vendemmia 2025 si preannuncia buona sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. L’andamento climatico è stato generalmente favorevole: l’estate si è mantenuta mite, senza eccessi termici prolungati, permettendo una maturazione lenta e regolare delle uve.

Le piogge primaverili, ben distribuite, hanno favorito uno sviluppo vegetativo equilibrato. La sanita delle uve è ottima e non si sono registrati particolari attacchi di peronospora o oidio “

Secondo il giovane agronomo della Tenuta Giuseppe Meo “la produzione si prevede in linea con la media nazionale, con buone prospettive per ottenere vini eleganti, freschi e ben equilibrati”.

La Tenuta Rapitalà, di cui è presidente Nino Caleca, si estende per circa 250 ettari tra Camporeale ed Alcamo su un territorio che declina da 600 a 300 metri di altitudine. L’uva, pertanto, matura in tempi diversi e la vendemmia iniziata si concluderà nella terza decade di ottobre.