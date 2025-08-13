Arresti per droga nel Palermitano. Gli agenti della polizia di Stato, in due distinte operazioni antidroga, hanno tratto in arresto due uomini e sequestrato dosi di sostanze stupefacenti destinate a distinte piazze di spaccio: il quartiere Sperone di Palermo ed il comune di Partinico.

Nel primo caso, arresto e sequestro di dosi sono state effettuate dai poliziotti della sezione Investigativa del Commissariato di Brancaccio che, in abiti civili e con estrema discrezione, hanno tenuto d’occhio l’atteggiamento più che sospetto di un uomo di 45 anni, noto per i suoi precedenti specifici. L’indagato è stato visto stazionare per lungo tempo su strada, nei pressi di uno spazio pubblico dello Sperone, tradizionalmente destinato allo spaccio.

L’uomo risultava essere punto di riferimento per numerosi automobilisti che, a seguito di brevi e fugaci puntate, dopo averne ricevuto involucri, se ne allontanavano verso il centro città o verso la provincia. Dopo avere ricevuto via radio dai colleghi di altre pattuglie l’esito positivo, in relazione al possesso di stupefacente, delle perquisizioni effettuate sugli automobilisti che avevano poco prima approcciato il 45enne, i poliziotti hanno fermato l’indagato e gli hanno chiesto conto della sua presenza in quel luogo dello Sperone. Addosso all’uomo, nelle sue parti intime, sono state trovate dosi di cocaina.

Questa circostanza, unita all’esito delle perquisizioni sugli “acquirenti”, hanno condotto al suo arresto. Il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria. Quasi contestualmente, i poliziotti della sezione Investigativa del Commissariato Partinico sono arrivati all’individuazione di una base logistica per il confezionamento e per lo smercio di dosi di droga, allestita all’interno di una palazzina ed in particolare di un’abitazione, per altro intestata a persona diversa dall’utilizzatore.

Questi era un uomo di 27 anni con precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti. Seguendo indizi e riscontri, i poliziotti hanno ritenuto che l’uomo potesse avere approntato una base operativa in quell’abitazione. Così hanno effettuato una perquisizione che ha consentito di trovare marijuana, denaro, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Denaro e droga sono stati sequestrati ed il giovane è stato tratto in arresto. Anche in questo caso il provvedimento è stato convalidato.