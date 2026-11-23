Trasformare il talento in impresa, la ricerca in sviluppo economico e l’innovazione in un antidoto concreto alla fuga dei cervelli dalla Sicilia. È questa la sfida rilanciata da Innovation Week 2026, la settimana dedicata al mondo delle startup e del trasferimento tecnologico che si è conclusa a Palermo riunendo imprenditori, ricercatori, investitori e istituzioni.

Un’edizione che conferma la vivacità dell’ecosistema isolano: sono stati oltre 600 i partecipanti nella giornata conclusiva ospitata all’Ecomuseo Mare Memoria Viva, con 49 progetti ammessi alla valutazione e più di 200 studenti protagonisti nei percorsi universitari dedicati all’autoimprenditorialità.

Il Premio Innovation Island a Kazaam Lab

Il momento clou della manifestazione è stata l’assegnazione del Premio Innovation Island, andato a Kazaam Lab, spin-off dell’Università degli Studi di Palermo. Il progetto premiato applica l’intelligenza artificiale alla sperimentazione clinica, aprendo nuove e importanti prospettive anche nel campo della ricerca medica sull’Alzheimer. Una dimostrazione tangibile di come i laboratori accademici siciliani siano in grado di esprimere eccellenze competitive a livello internazionale.

Il paradosso siciliano e la sfida per trattenere i talenti

Il confronto tra studenti, imprese e investitori ha però acceso i riflettori anche sulle criticità ancora da superare per trasformare le idee in economia reale. Resta infatti aperto il paradosso di una Sicilia che produce innovazione e brevetti di alto livello, ma che troppo spesso vede le proprie scoperte migrate altrove, finendo per alimentare i competitor di altri territori insieme ai suoi migliori giovani laureati.

Appuntamento al 2027

L’Innovation Week da’ già l’appuntamento al 2027 con nuove sfide all’orizzonte. Dalla medicina di precisione alle nuove frontiere della tecnologia, il messaggio lanciato da Palermo è chiaro: costruire un ecosistema solido e attrattivo capace di offrire ai giovani ricercatori un’alternativa concreta alla partenza. Perché il futuro della Sicilia passa inevitabilmente dalla capacità di trattenere i propri talenti e dare loro le condizioni per crescere e fare impresa sull’Isola.