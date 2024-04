Il confronto a Palazzo dei Normanni

Proposte concrete e accoglienza immediatamente favorevole. È quello che succede quando due mondi diversi si incontrano con la reciproca disponibilità all’ascolto. Il confronto alla Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni è stato proficuo.

Fontanini, “Servono soluzioni semplici e di rapida attuazione”

“Tra i molti comparti dell’economia siciliana che soffrono di crisi annose, alcuni potrebbero risollevarsi attraverso soluzioni semplici e di rapida attuazione – spiega Alessandro Fontanini, imprenditore e fondatore de Il Centro Destra – Insieme al collega Filippo Mazzara e all’avvocato Annibale Falanga, che ha mostrato l’aspetto giuridico della crisi, ho illustrato al deputato questore dell’Ars Vincenzo Figuccia il punto di vista di chi nel Turismo nautico, nell’Agricoltura e nei Trasporti sostenibili vive tutti i giorni, avendo chiare luci e ombre”.

Tre proposte, tratto comune è la snellezza

Il tratto comune alle tre proposte è la snellezza. “Per esempio, il turismo nautico necessita di una specifica disciplina che consenta di svolgere attività ricettiva a bordo delle imbarcazioni, senza eccessivi adempimenti burocratici – spiega Fontanini – al comparto agricolo che, soprattutto a causa della siccità, conta danni, stimati dal dipartimento dell’Agricoltura, che oscillano tra 1 e 2,5 miliardi di euro, basterebbe un pacchetto di sgravi fiscali e lo sblocco delle autorizzazioni per impianti agri-fotovoltaici, volti alla diversificazione/riconversione di aree non più coltivabili”.

Trasporti

Infine, i trasporti siciliani sarebbero subito sostenibili se il Cas (consorzio autostrade siciliane) presentasse un progetto di digitalizzazione e di transizione energetica delle nostre autostrade accedendo ai fondi del Pnrr per la trasformazione digitale.

“Questo consentirebbe di migliorare le infrastrutture, ottenendo una maggiore sicurezza stradale e un concreto risparmio energetico, offrendo anche migliori servizi per l’utente”, conclude Fontanini.

Figuccia, “Ars esaminerà disegno legge per modifiche sistema strutture turistico ricettive”

“Quando la politica viene investita da proposte, e non da lamentele, comprensibili ma per forza di cose fini a se stesse, lavorare insieme per metterle in pratica è più semplice – commenta Vincenzo Figuccia – Posso già dire che l’Ars esaminerà a breve un disegno di legge che modificherà il sistema delle strutture turistico ricettive in Sicilia, così da allinearci al resto d’Italia, autorizzando l’attività degli alloggi nautici diffusi. Quanto alle altre proposte, so di poter confidare nella collaborazione anche politica di Alessandro Fontanini e del suo Centro Destra, che per natura si muove nel medesimo ambito