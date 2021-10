“Tratti sensoriali”, l’installazione di Piriongo ispirata alle lettere dei detenuti del carcere Pagliarelli

Redazione di

08/10/2021

“Tratti sensoriali”, è il nome di una installazione interattiva alla quale si potrà assistere a Palermo Il 9 e 10 ottobre allo Spazio Marceau dei Cantieri Culturali alla Zisa Le illustrazioni di Piriongo ispirate alle lettere ricevute dai detenuti del carcere Pagliarelli Lo Russo durante il lockdown Dopo la scrittura e il potere evocativo della voce, si dà spazio ai sensi. Presso SPAZIO MARCEAU – Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, nei giorni 9 e 10 ottobre si potrà assistere all’installazione interattiva “TRATTI SENSORIALI” (Ingresso libero – prenotazione obbligatoria sul sito www.baccanica.it). Una installazione sensoriale, diverse forme d’arte Un percorso immersivo tra opere d’arte, parole, suoni. Una installazione sensoriale per dare nuova forma al progetto nato durante lo scambio epistolare con gli attori della Casa Circondariale Pagliarelli Lo Russo di Palermo durante il lockdown, in attesa di ricominciare l’attività teatrale in presenza. Un flusso incessante, che prima ha dato vita a intime tavole di appunti multimediali, chiamate “Creatura”, e che oggi si è trasformato in un viaggio suggestivo aperto al pubblico. Una commistione di diverse forme d’arte per stimolare riflessioni e tracciare nuovi inizi. Le illustrazioni di Piriongo Protagoniste dell’installazione sensoriale le brillanti illustrazioni pittoriche dell’artista Piergiorgio Leonforte aka Piriongo tratte dalla collezione “Segnali Positivi”, ispiratasi alle numerose lettere ricevute durante le incessanti corrispondenze. Opere surreali e oniriche Opere surreali e oniriche, propongono provocazioni emotive e intellettuali su aspetti inediti della realtà. Un’impronta decisamente Pop-Art che trova un legame con l’arte di Andy Warhol, Keith Haring, Basquiat, così come lo stesso artista afferma: “Il mio ruolo nel progetto Per Aspera ad Astra è stato quello di tradurre in immagini le parole delle lettere degli attori della Compagnia Evasioni, che arrivavano in risposta durante gli scambi nel lockdown. Ho provato a trasformarle in tavole illustrate e a riportarle nel mio mondo e nel mio stile, realizzando scene surreali e composizioni. Unendo così le finalità e l’atmosfera del progetto alla mia espressione artistica”. Il progetto “Creatura” Nella giornata del 9 ottobre, alle ore 18.00, la regista Daniela Mangiacavallo, fondatrice della Compagnia teatrale Evasioni nel carcere Pagliarelli Lo Russo, presenterà il progetto “Creatura” con la partecipazione dei suoi attori e dei suoi collaboratori presso Greenlab – Spazio Mediterraneo. Dalle ore 19.30 alle ore 22.00 si potrà partecipare attivamente all’installazione sensoriale presso Spazio Marceau, mentre il 10 ottobre dalle ore 17.00 alle 22.00. La durata dell’installazione è di 20 minuti e l’accesso è contingentato, per cui si chiede una prenotazione sul sito www.baccanica.it Info: 3662150293 – 3282076925 (Associazione Baccanica) L’evento è inserito all’interno del Progetto “Per Aspera ad Astra – Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza”, che vede in rete dodici compagnie teatrali italiane che operano negli Istituti penitenziari, tra cui la Compagnia della Fortezza, che ne è partner capofila.

