E’ su iniziativa delle Socie e dei Soci di Emily Palermo che il gruppo del Pd in Consiglio comunale, composto dai Consiglieri Milena Gentile e Rosario Arcoleo, ha presentato una richiesta di intitolazione a Nilde Iotti di un luogo significativo di Palermo, una strada, una piazza o un giardino.

“In occasione dell’anniversario della nascita di Nilde Iotti, si vuole suggerire al Sindaco e all’Assessore Darawsha di far sì che la nostra Città porti un segno significativo e adeguato all’importanza della sua figura di Madre Costituente e prima Presidente della Camera donna, anche in considerazione del fatto che tanti altri suoi pari esponenti politici contemporanei sono stati, a giusto merito, rappresentati e ricordati da importanti strade cittadine. E’ un dovere civile che non si esponga all’oblio delle giovani generazioni una personalità di inestimabile valore civile quale è stata Nilde Iotti, che ha segnato l’orizzonte dei principi della nostra Repubblica” si legge nella relazione allegata alla proposta.

La Consigliera Milena Gentile, Presidente di Emily Palermo, e Angelina Nogara, Socia Fondatrice nonché ideatrice della proposta, sottolineano: “E’ importante ricordare Nilde Iotti anche per la portata rivoluzionaria della sua azione politica da donna delle Istituzioni che ha sfidato l’Italia moralista dell’immediato dopoguerra. Dobbiamo a lei se nell’articolato costituzionale la parità fra i sessi è nettamente affermata, soprattutto riguardo al diritto di accesso alle professioni, al diritto paritario uomo donna nella famiglia, all’obbligatorietà di tutelare in maniera egualitaria figli illegittimi e figli legittimi. Con forza e autorevolezza è stata antesignana di una idea di famiglia autentica e moderna, in quanto basata sulla potenza degli affetti e dei sentimenti e non sulle convenzioni sociali. Infine, come Emily Palermo, non possiamo che guardare a Nilde Iotti come un riferimento per tutte le donne che ancora oggi lottano per l’affermazione politica e per la rappresentanza paritaria nelle Istituzioni”.

Emily Palermo è un’associazione per la promozione politica, culturale e sociale delle donne del centrosinistra storicamente rappresentata da Alessandra Siragusa, una delle personalità politiche più significative del panorama siciliano, scomparsa nel 2013. La Consigliera comunale Milena Gentile, che dal 2014 presiede l’associazione, dichiara: “attendiamo il compimento degli anni necessari dalla sua scomparsa per realizzare il desiderio, che accomuna tutte le Socie e i Soci di Emily, di intitolare un luogo importante di Palermo, e perché no Piazza Pretoria, ad Alessandra Siragusa, nei confronti della quale la città di Palermo ha un grande debito”.